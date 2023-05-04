СМИ: Болгария лишила гражданства четырех россиян

Власти Болгарии лишили гражданства страны 18 человек, сообщает Sofia Globe.

Путин подписал закон о лишении приобретённого гражданства России

Издание отмечает, что решение было принято после того, как болгарский парламент поддержал отмену «золотых паспортов».

Уточняется, что гражданства лишили лиц из Египта, Казахстана, Китая, Пакистана и Иордании, а также четверых - из России.

Ранее Еврокомиссия рекомендовала странам-членам Евросоюза отменить уже существующие схемы по получению «золотых паспортов», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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