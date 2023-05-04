СМИ: Болгария лишила гражданства четырех россиян
4 мая 202317:50
Власти Болгарии лишили гражданства страны 18 человек, сообщает Sofia Globe.
Издание отмечает, что решение было принято после того, как болгарский парламент поддержал отмену «золотых паспортов».
Уточняется, что гражданства лишили лиц из Египта, Казахстана, Китая, Пакистана и Иордании, а также четверых - из России.
Ранее Еврокомиссия рекомендовала странам-членам Евросоюза отменить уже существующие схемы по получению «золотых паспортов», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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4 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru