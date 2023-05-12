СМИ: Кипр и Мальта аннулировали «золотые паспорта» десятков россиян и белорусов

По данным издания, также кипрского гражданства лишились 34 члена их семей. Аналогичным образом в отношении ещё двух человек поступили власти Мальты.

Отмечается, что в целом гражданства Кипра и Мальты лишились несколько десятков граждан России и Белоруссии.

Ранее президент РФ Владимир Путин подписал закон о лишении приобретённого российского гражданства за дискредитацию Вооружённых сил и за действия, создающие угрозу национальной безопасности, сообщает RT.

