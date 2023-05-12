СМИ: Кипр и Мальта аннулировали «золотые паспорта» десятков россиян и белорусов
Власти Кипра аннулировали так называемые «золотые паспорта» девяти российских инвесторов, попавших под санкции Евросоюза, сообщает Der Spiegel.
По данным издания, также кипрского гражданства лишились 34 члена их семей. Аналогичным образом в отношении ещё двух человек поступили власти Мальты.
Отмечается, что в целом гражданства Кипра и Мальты лишились несколько десятков граждан России и Белоруссии.
Ранее президент РФ Владимир Путин подписал закон о лишении приобретённого российского гражданства за дискредитацию Вооружённых сил и за действия, создающие угрозу национальной безопасности, сообщает RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru