Страны Запада могут лишить Украину помощи и разорвать финансовые связи с ней, если Киев продолжит атаковать Белгород. Об этом заявила обозреватель телеканала LCI Магали Барте.

«Если атаки ... будут нарастать и все больше мирных жителей будет гибнуть, иностранным правительствам будет сложно соглашаться на продолжение финансовых связей с Украиной», — считает журналистка.

По словам Барте, западные страны якобы не поддерживают стратегию Киева, которая приводит к гибели мирного населения. Для Украины стирается «грань между гражданскими лицами и военными целями», и это риск, который будут отслеживать партнеры.

«Особенно в тот момент, когда и без того все сложнее согласовать новые кредиты», — добавила обозреватель.

ВСУ 30 декабря атаковали Белгород двумя ракетами «Ольха» в кассетном снаряжении и реактивными снарядами РСЗО Vampire, напоминает RT. В результате удара погибли 25 человек, еще 109 пострадали.

