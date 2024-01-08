СМИ: Киев может лишиться финансирования Запада из-за атак на Белгород
Страны Запада могут лишить Украину помощи и разорвать финансовые связи с ней, если Киев продолжит атаковать Белгород. Об этом заявила обозреватель телеканала LCI Магали Барте.
«Если атаки ... будут нарастать и все больше мирных жителей будет гибнуть, иностранным правительствам будет сложно соглашаться на продолжение финансовых связей с Украиной», — считает журналистка.
По словам Барте, западные страны якобы не поддерживают стратегию Киева, которая приводит к гибели мирного населения. Для Украины стирается «грань между гражданскими лицами и военными целями», и это риск, который будут отслеживать партнеры.
«Особенно в тот момент, когда и без того все сложнее согласовать новые кредиты», — добавила обозреватель.
ВСУ 30 декабря атаковали Белгород двумя ракетами «Ольха» в кассетном снаряжении и реактивными снарядами РСЗО Vampire, напоминает RT. В результате удара погибли 25 человек, еще 109 пострадали.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru