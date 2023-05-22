СМИ: Казахстан отказался согласовать назначение нового посла Украины в республике
22 мая 202319:27
Казахстан отказался от согласования кандидатуры экс-главы Луганской областной военной администрации Сергея Гайдая на должность посла Украины в стране. Об этом сообщили украинские СМИ от ссылки на источники.
Отмечается, что Казахстан не выдал Гайдаю агреман (согласие на назначение лица в качестве главы диппредставительства), подчеркнув то, что желает видеть в украинском посольстве профессионального дипломата.
Ранее Минобороны Казахстана опровергло слухи об отправке военной техники на Украину. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru