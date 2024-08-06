СМИ: Камала Харрис выбрала кандидата в вице-президенты США

Претендующая на пост президента США Камала Харрис определилась с кандидатом в вице-президенты. Об этом со ссылкой на источники сообщает CNN.

СМИ: Харрис собрала в июле вдвое больше средств, чем Трамп

Собеседники телеканала утверждают, что представитель Демократической партии выбрала губернатора Миннесоты Тима Уолца.

Ожидается, что официально о решении Харрис будет объявлено в ближайшее время.,

Ранее представитель Республиканской партии Дональд Трамп решил выбрать в качестве кандидата в вице-премьеры сенатора Джей Ди Вэнса, сообщает RT.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Рамиль Ситдиков
ТЕГИ:Выборы Президента СШАВыборы в СШАПрезидент США

Горячие новости

Все новости

партнеры