СМИ: Камала Харрис выбрала кандидата в вице-президенты США
6 августа 202416:18
Претендующая на пост президента США Камала Харрис определилась с кандидатом в вице-президенты. Об этом со ссылкой на источники сообщает CNN.
Собеседники телеканала утверждают, что представитель Демократической партии выбрала губернатора Миннесоты Тима Уолца.
Ожидается, что официально о решении Харрис будет объявлено в ближайшее время.,
Ранее представитель Республиканской партии Дональд Трамп решил выбрать в качестве кандидата в вице-премьеры сенатора Джей Ди Вэнса, сообщает RT.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru