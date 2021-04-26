СМИ: Израиль закрыл рыболовную зону у Газы в ответ на ракетную атаку

Израиль полностью закрыл рыболовную зону для палестинских моряков у берегов сектора Газа с 6:00 26 апреля. Решение об этом было принято в ответ на ракетную атаку израильской территории, сообщает радио Kan.

Сначала предполагалось сократить зону для рыболовства с 15 морских миль до 9, но после продолжения обстрела морское пространство закрыли полностью. В ночь на 24 апреля произошел самый мощный ракетный обстрел Израиля с февраля 2020 года. Со стороны Газы было выпущено 36 ракет. Система ПВО «Железный купол» перехватила шесть из них, остальные упали в незаселенной местности.

Из сектора Газа выпущено три ракеты по территории Израиля

Ракетные обстрелы Израиля после перерыва в несколько месяцев возобновились в конце 2020 года. В ночь на 26 апреля из сектора Газа было выпущено не менее четырех ракет, две из них перехватили, сообщила пресс-служба армии Израиля.

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