Из сектора Газа выпущено три ракеты по территории Израиля

Палестинские радикалы из сектора Газа направили три ракеты в сторону Израиля в пятницу вечером. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Армии обороны Израиля.

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Отмечается, что одну из ракет перехватила система ПВО "Железный купол", а две других взорвались у "забора безопасности", который проходит вдоль границы с Газой.

На юге страны об обстреле предупредили сирены воздушной тревоги. Сигнал прозвучал в районе населенного пункта Кисуфим.

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ФОТО: РИА Новости//Владимир Вяткин
ТЕГИ:Сектор ГазаРакетыОбстрелИзраиль
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