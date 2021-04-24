Из сектора Газа выпущено три ракеты по территории Израиля
24 апреля 202100:16
Палестинские радикалы из сектора Газа направили три ракеты в сторону Израиля в пятницу вечером. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Армии обороны Израиля.
Отмечается, что одну из ракет перехватила система ПВО "Железный купол", а две других взорвались у "забора безопасности", который проходит вдоль границы с Газой.
На юге страны об обстреле предупредили сирены воздушной тревоги. Сигнал прозвучал в районе населенного пункта Кисуфим.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru