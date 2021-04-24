Из сектора Газа выпущено три ракеты по территории Израиля

Отмечается, что одну из ракет перехватила система ПВО "Железный купол", а две других взорвались у "забора безопасности", который проходит вдоль границы с Газой.

На юге страны об обстреле предупредили сирены воздушной тревоги. Сигнал прозвучал в районе населенного пункта Кисуфим.

