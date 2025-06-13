СМИ: Израиль вновь атаковал аэропорт в Тебризе
Израиль вновь атаковал аэропорт в Тебризе в Иране. Об этом сообщает иранское агентство «Fars».
По данным источника, Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) второй раз за день нанесла удар по этому объекту. Новые взрывы также прогремели в городе Керманшах на западе республики.
Известно, что при атаке Израиля на Тегеран погибли более 75 человек, еще почти 330 получили ранения.
В ночь на 13 июня ЦАХАЛ начала широкомасштабную операцию «Восходящий лев» против Ирана. Израильские ВВС нанесли удары по военным целям и объектам ядерной программы республики, ликвидировав ряд высокопоставленных военных и несколько физиков-ядерщиков, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru