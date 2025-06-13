СМИ: Израиль вновь атаковал аэропорт в Тебризе

По данным источника, Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) второй раз за день нанесла удар по этому объекту. Новые взрывы также прогремели в городе Керманшах на западе республики.

Известно, что при атаке Израиля на Тегеран погибли более 75 человек, еще почти 330 получили ранения.

В ночь на 13 июня ЦАХАЛ начала широкомасштабную операцию «Восходящий лев» против Ирана. Израильские ВВС нанесли удары по военным целям и объектам ядерной программы республики, ликвидировав ряд высокопоставленных военных и несколько физиков-ядерщиков, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».