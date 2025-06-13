В ЦАХАЛ заявили о завершении серии ударов по иранским пусковым установкам

Отмечается, что в результате были уничтожены десятки пусковых установок, склады с ракетами и другие военные объекты.

«На одном из объектов на западе Ирана была обнаружена уникальная система запуска, спрятанная внутри контейнеров», — говорится в сообщении.

В канцелярии премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху добавили, что он начал серию переговоров с лидерами иностранных государств. В том числе, политик поговорить с президентом РФ Владимиром Путиным.

Ранее в ЦАХАЛ заявили, что командующий ВКС Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Ирана Али Хаджизаде погиб в результате точечного удара по подземному штабу, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

