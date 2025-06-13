В ЦАХАЛ заявили о завершении серии ударов по иранским пусковым установкам
Израильские истребители нанесли серию прицельных ударов по инфраструктуре иранского ракетного арсенала класса «земля-земля». Об этом заявили в Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).
Отмечается, что в результате были уничтожены десятки пусковых установок, склады с ракетами и другие военные объекты.
«На одном из объектов на западе Ирана была обнаружена уникальная система запуска, спрятанная внутри контейнеров», — говорится в сообщении.
В канцелярии премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху добавили, что он начал серию переговоров с лидерами иностранных государств. В том числе, политик поговорить с президентом РФ Владимиром Путиным.
Ранее в ЦАХАЛ заявили, что командующий ВКС Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Ирана Али Хаджизаде погиб в результате точечного удара по подземному штабу, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Россиян призвали воздержаться от поездок в Иран и Израиль
- В ЦАХАЛ заявили о завершении серии ударов по иранским пусковым установкам
- «Хотят мести»: Живущий в Иране россиянин рассказал об обстановке после атаки
- Катар на конкурсе «Интервидение» представит певица Дана Аль Мир
- Минкультуры: Артисты Большого симфонического оркестра находятся в Иране
- В России испытали лазерные системы противодействия беспилотникам
- Трамп: У Ирана может быть второй шанс для заключения сделки
- «Вопиющая провокация»: Эрдоган осудил атаку Израиля на Иран
- Президент Ирана пообещал ответить на израильскую атаку
- В Израиле заявили о гибели командующего ВВС КСИР
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru