СМИ: Израиль не получал проект предложения по Газе
Израиль не получал проект предложения по соглашению о прекращении боевых действий в секторе Газа и возвращении своих заложников, заявил в понедельник израильский чиновник. Об этом сообщает Reuters.
Ранее это же агентство со ссылкой на источник сообщало, что Катар передал палестинскому движению ХАМАС и Израилю окончательный проект соглашения по прекращению огня и освобождению заложников в секторе Газа.
Однако, согласно заявлению израильского чиновника, Израиль не получал проект соответствующего предложения.
В предыдущей публикации Reuters также писал, что по данным источника, 12 января вечером премьер-министр и министр иностранных дел Катара Мухаммед бен Абдель Рахман Аль Тани провел переговоры с главой израильской разведслужбы Моссад Давидом Барнеа и спецпосланником избранного президента США на Ближнем Востоке Стивеном Уиткоффом. После полуночи на консультациях в Дохе был достигнут прорыв, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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