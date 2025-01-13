СМИ: Израиль не получал проект предложения по Газе

Израиль не получал проект предложения по соглашению о прекращении боевых действий в секторе Газа и возвращении своих заложников, заявил в понедельник израильский чиновник. Об этом сообщает Reuters.

Ранее это же агентство со ссылкой на источник сообщало, что Катар передал палестинскому движению ХАМАС и Израилю окончательный проект соглашения по прекращению огня и освобождению заложников в секторе Газа.