Лавров попросил объяснить заявление Макрона о российских активах
27 февраля 202505:01
Глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров попросил объяснить заявление лидера Франции Эммануэля Макрона об активах РФ, сообщает РИА Новости.
Он попросил французских коллег разъяснить, «в каком международном правовом документе разрешается использовать прибыль с того, что ты своровал».
Ранее президент Украины Владимир Зеленский назвал замороженные российские активы украинскими деньгами, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru