Лавров попросил объяснить заявление Макрона о российских активах

Глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров попросил объяснить заявление лидера Франции Эммануэля Макрона об активах РФ, сообщает РИА Новости.

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Он попросил французских коллег разъяснить, «в каком международном правовом документе разрешается использовать прибыль с того, что ты своровал».

Ранее президент Украины Владимир Зеленский назвал замороженные российские активы украинскими деньгами, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Сергей Гунеев
ТЕГИ:Эммануэль МакронФранцияМИД РФСергей Лавров

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