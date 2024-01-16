СМИ: Испания направила Украине за полтора года оружие на €133 млн

Отмечается, что всего за 18 месяцев испанские власти одобрили экспорт Украине вооружений на 515 миллионов евро, однако не все поставки реализуются сразу же.

Ранее, 12 января, газета The New York Times со ссылкой на генерального инспектора Пентагона Роберта Сторча сообщило, что Министерство обороны США не следило за поставками оружия Украине должным образом, передает «Радиоточка НСН».



