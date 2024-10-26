СМИ: Иран не планирует отвечать на атаку Израиля
Иран не собирается отвечать Израилю на атаки. Об этом сообщает телеканал «Sky News Arabia».
По данным источника, иранское правительство проинформировало об этом Иерусалим через иностранного посредника.
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) атаковала военные объекты сразу в нескольких провинциях Ирана ночью 26 октября. В Иерусалиме такие действия назвали подготовленным ответом на массированную бомбардировку Израиля Ираном, которая произошла 1 октября.
До этого представители ВС Ирана заявили, что Израиль нанес лишь «ограниченный ущерб» иранским объектам, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Ранее политолог, президент научного центра «Институт Ближнего Востока» Евгений Сатановский в интервью с НСН предположил, что, если Иран и Израиль столкнутся напрямую, конфликт может происходить в ядерной фазе.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru