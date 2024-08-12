СМИ: Иран может атаковать Израиль менее чем через 24 часа

Собеседники канала указали, что атака будет ответом Тегерана на убийство политического лидера ХАМАС Исмаила Хании.

Региональные источники Fox News выразили уверенность в приближении «часа икс», однако как именно будет нанесён удар, они не уточнили.

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что если ожидаемая атака Ирана на Израиль окажется столь же масштабной, как та, что имела место в апреле, то это может привести к окончательному прекращению всех будущих контактов между Тегераном и Вашингтоном, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

