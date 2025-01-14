Матвиенко заявила об обеспокоенности Москвы из-за заявлений Трампа о Гренландии
Москву не могут не беспокоить заявления победившего на выборах президента США Дональда Трампа присоединить Гренландию, сообщают «Известия» со ссылкой на заявление председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко.
По ее словам, за такими заявлениями стоит стремление Вашингтона усилить и расширить свое присутствие в Арктике, которая для России «имеет огромное стратегическое и геополитическое значение». Матвиенко указала, что сейчас нельзя исключать возможность нарушения международного права.
Ранее более 50% опрошенных жителей Гренландии поддержали идею присоединения к США, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru