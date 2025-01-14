Матвиенко заявила об обеспокоенности Москвы из-за заявлений Трампа о Гренландии

Москву не могут не беспокоить заявления победившего на выборах президента США Дональда Трампа присоединить Гренландию, сообщают «Известия» со ссылкой на заявление председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко.

Власти Гренландии заявили о стремлении к независимости

По ее словам, за такими заявлениями стоит стремление Вашингтона усилить и расширить свое присутствие в Арктике, которая для России «имеет огромное стратегическое и геополитическое значение». Матвиенко указала, что сейчас нельзя исключать возможность нарушения международного права.

Ранее более 50% опрошенных жителей Гренландии поддержали идею присоединения к США, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:АрктикаГренландияДональд ТрампСШАСовет Федерации РФВалентина Матвиенко

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