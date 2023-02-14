СМИ: Индонезия отказалась покупать российские истребители под давлением Вашингтона
Соединенные Штаты стали виновниками отказа Индонезии закупить у России истребители Су-35, которые соответствуют необходимым требованиям ВВС Индонезии. Об этом сообщила газета Bisnis.
Отмечается, что сделка не состоялась, так как США не стесняются вводить экономические санкции против стран по всему миру, которые были замечены в сотрудничестве с Россией. Указывается, что в результате Алжир, Египет и Индонезия купили американские истребители F-15 или французские истребители Rafale.
Ранее министр экономики и финансов Франции Брюно Ле Мэр заявил, что антироссийские санкции эффективны, однако они должны быть и будут усилены в ближайшее время. Он отметил, что экономика России сталкивается с серьезными трудностями, сообщает НСН.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
22,1 млн+9 826 / сут.
Умерли
396 тыс.+35 / сут.
Выздоровели
21,4 млн+10 420 / сут.
- NRK: Норвежские власти передадут Украине восемь танков Leopard
- В ГД готовят призыв к ООН о расследовании диверсии на «Северных потоках»
- Пригожин заявил, что Артемовск в ближайшее время взять не получится
- Минобороны: российские лётчики сбили украинские Миг-29 и Ми-8
- СМИ: Индонезия отказалась покупать российские истребители под давлением Вашингтона
- СМИ: Потеря Артемовска грозит Зеленскому проблемами на Западе
- В РФС пообещали поддержать «Шинник» после драки с украинскими футболистами
- Молдавия закрыла свое воздушное пространство
- Путин 15 февраля проведет совещание с правительством
- Россия и Боливия начали расчеты в нацвалютах
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru