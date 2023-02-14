СМИ: Индонезия отказалась покупать российские истребители под давлением Вашингтона

Отмечается, что сделка не состоялась, так как США не стесняются вводить экономические санкции против стран по всему миру, которые были замечены в сотрудничестве с Россией. Указывается, что в результате Алжир, Египет и Индонезия купили американские истребители F-15 или французские истребители Rafale.

Ранее министр экономики и финансов Франции Брюно Ле Мэр заявил, что антироссийские санкции эффективны, однако они должны быть и будут усилены в ближайшее время. Он отметил, что экономика России сталкивается с серьезными трудностями, сообщает НСН.

