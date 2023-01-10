СМИ: Индия может сократить закупки нефти из России

Индия при некоторых обстоятельствах может пойти на сокращение закупок российской нефти. Об этом сообщило агентство РИА Новости со ссылкой на издание Telegraph India.

СМИ: Российская нефть торговалась по $38 за баррель

По мнению источников Telegraph India в министерстве нефти и промышленности Индии, страна внимательно наблюдает за возможными дополнительными ограничениями Евросоюза в отношении российской нефти, так как введение потолка цен на уровне 60 долларов за баррель незначительно сказалось на поставках в Индию.

Текущая стоимость нефти составляет 53-56 долларов за баррель, отмечает Telegraph India. При этом правительство Индии готово ограничить закупки, если цена перешагнет отметку в 60 долларов за баррель или если Евросоюз примет всеобщие вторичные ограничения, касающиеся государств, приобретающих нефть из России.

Ранее журнал Foreign Policy отметил, что установленная западными странами максимальная цена на российскую нефть не позволит сократить доходы России, но при этом ударит по европейцам. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости/Максим Богодвид
ТЕГИ:ЕвросоюзЭкспортИндияРоссияЦены На Нефть
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры