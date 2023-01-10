СМИ: Индия может сократить закупки нефти из России
Индия при некоторых обстоятельствах может пойти на сокращение закупок российской нефти. Об этом сообщило агентство РИА Новости со ссылкой на издание Telegraph India.
По мнению источников Telegraph India в министерстве нефти и промышленности Индии, страна внимательно наблюдает за возможными дополнительными ограничениями Евросоюза в отношении российской нефти, так как введение потолка цен на уровне 60 долларов за баррель незначительно сказалось на поставках в Индию.
Текущая стоимость нефти составляет 53-56 долларов за баррель, отмечает Telegraph India. При этом правительство Индии готово ограничить закупки, если цена перешагнет отметку в 60 долларов за баррель или если Евросоюз примет всеобщие вторичные ограничения, касающиеся государств, приобретающих нефть из России.
Ранее журнал Foreign Policy отметил, что установленная западными странами максимальная цена на российскую нефть не позволит сократить доходы России, но при этом ударит по европейцам. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
21,8 млн+3 032 / сут.
Умерли
394 тыс.+47 / сут.
Выздоровели
21,3 млн+5 062 / сут.
- СМИ: Индия может сократить закупки нефти из России
- Первый пролёт левой авточасти Крымского моста надвинут после теракта
- Медведев призвал максимально сосредоточиться на выполнении гособоронзаказа
- СМИ: Запад оказался на грани катастрофы из-за конфликта с Россией
- Представитель талибов опроверг информацию о закрытии в Афганистане салонов красоты
- Порошенко раскрыл дату решения о поставке Киеву танков НАТО
- Чавушоглу: Турция поддерживает план Украины по урегулированию
- Американские журналисты признали лучшим российского боксёра
- Генсек ОДКБ заявил об отсутствии альтернативы организации
- Американские ВМС перехватили судно с двумя тысячами автоматов Калашникова
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru