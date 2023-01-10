СМИ: Российская нефть торговалась по $38 за баррель
Российская нефть продается дешевле потолка цен на сырье, установленного Евросоюзом и Группой семи на уровне в $60 за баррель. Об этом сообщает Bloomberg, ссылаясь на данные независимого ценового агентства Argus.
Отмечается, что 6 января баррель нефти Urals торговался в порту Приморск за $37,80. При этом сырье Brent стоило $78,57 за баррель, пишет Газета.ру.
По данным Bloomberg, сложившаяся ситуация на рынке связана с введением в ЕС эмбарго на морские поставки нефти из России. Ограничения вступили в силу 5 декабря. Издание отмечает, что РФ приходится продавать нефть со скидкой, чтобы конкурировать с сырьем с Ближнего Востока.
Между тем эксперты спрогнозировали, что цены на нефть в 2023 году будут колебаться в широком диапазоне. На стоимость сырья повлияют отказ от жестких ковид-ограничений и экономические стимулы в Китае, действия ОПЕК для балансирования рынка, ограничение экспорта российской нефти, пишет РИА ФАН.
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