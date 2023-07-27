Банк БРИКС отказался инвестировать в Россию из-за санкций

Основанный в 2014 году странами БРИКС Новый банк развития не планирует создавать новые проекты в России. Об этом сообщило издание РБК со ссылкой на главу банка Дилму Руссефф.

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Отмечается, что организация руководствуется антироссийскими санкциями Запада.

Российский лидер Владимир Путин в ходе встречи с Руссефф отмечал, что американский доллар используется в качестве инструмента политической борьбы в международных финансах. В то же время глава Нового банка развития заявила, что банк должен привлекать средства на рынках государств-партнеров. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Даничев
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