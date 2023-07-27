Банк БРИКС отказался инвестировать в Россию из-за санкций

Отмечается, что организация руководствуется антироссийскими санкциями Запада.

Российский лидер Владимир Путин в ходе встречи с Руссефф отмечал, что американский доллар используется в качестве инструмента политической борьбы в международных финансах. В то же время глава Нового банка развития заявила, что банк должен привлекать средства на рынках государств-партнеров. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

