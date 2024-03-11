Разделение ключа электронного голосования в Москве проведут 14 марта

Ключ расшифрования итогов дистанционного электронного голосования (ДЭГ) на президентских выборах в Москве будет разделен 14 марта. Об этом сообщил начальник управления по совершенствованию территориального управления и развитию смарт-проектов правительства Артем Костырко на заседании Общественного штаба по наблюдению за выборами в столице.

Костырко предложил собраться в Мосгоризбиркоме, чтобы разделить ключ шифрования и разделить его между носителями. До конца голосования ключ будет существовать в виде отдельных частей, по окончании голосования хранители встретятся, соединят элементы и направят ключ расшифрования в блокчейн-сеть.

«Предлагаю 14 марта, в четверг, по поручению Мосгоризбиркома сформировать ту самую базу ключей шифрования-расшифрования, и после этого мы запишем ключ шифрования на сервер, с помощью него все участники... будут шифровать свои голоса у себя на устройствах», – указал глава управления.

Как отметил руководитель Общественного штаба по наблюдению за выборами в городе Вадим Ковалев, хранителей ключей в текущем году будет пять. В свою очередь, председатель Мосгоризбиркома Ольга Кириллова уточнила, что традиционная процедура разделения ключей пройдет в полдень.

Выборы президента РФ пройдут 15-17 марта. Москвичи с постоянной регистрацией в столице и жители других регионов, оформившие заявление на прикрепление к избирательному участку в городе, смогут проголосовать онлайн и на избирательных участках.

