Разделение ключа электронного голосования в Москве проведут 14 марта
Ключ расшифрования итогов дистанционного электронного голосования (ДЭГ) на президентских выборах в Москве будет разделен 14 марта. Об этом сообщил начальник управления по совершенствованию территориального управления и развитию смарт-проектов правительства Артем Костырко на заседании Общественного штаба по наблюдению за выборами в столице.
Костырко предложил собраться в Мосгоризбиркоме, чтобы разделить ключ шифрования и разделить его между носителями. До конца голосования ключ будет существовать в виде отдельных частей, по окончании голосования хранители встретятся, соединят элементы и направят ключ расшифрования в блокчейн-сеть.
«Предлагаю 14 марта, в четверг, по поручению Мосгоризбиркома сформировать ту самую базу ключей шифрования-расшифрования, и после этого мы запишем ключ шифрования на сервер, с помощью него все участники... будут шифровать свои голоса у себя на устройствах», – указал глава управления.
Как отметил руководитель Общественного штаба по наблюдению за выборами в городе Вадим Ковалев, хранителей ключей в текущем году будет пять. В свою очередь, председатель Мосгоризбиркома Ольга Кириллова уточнила, что традиционная процедура разделения ключей пройдет в полдень.
Выборы президента РФ пройдут 15-17 марта. Москвичи с постоянной регистрацией в столице и жители других регионов, оформившие заявление на прикрепление к избирательному участку в городе, смогут проголосовать онлайн и на избирательных участках.
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