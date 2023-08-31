СМИ: Гутерреш направил Лаврову предложение о возобновлении зерновой сделки

Генсек ООН Антониу Гутерреш направил министру иностранных дел России Сергею Лаврову письмо с предложением о возобновлении зерновой сделки, сообщает Reuters со ссылкой на источник в российских структурах.

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Дипломат уточнил, что в письме «подводится итог предыдущим идеям ООН, которые не сработали».

Ранее днем МИД Украины выступил с заявлением, отметив, что грядущая встреча президента России Владимира Путина и его турецкого коллеги Тайипа Эрдогана - последний шанс для зерновой сделки.

Накануне турецкий политолог Тогрул Исмаил заявил, что Анкара изучила мнение Киева по вопросу с «зерновой сделкой», чтобы потом предложить России устраивающий ее вариант для последующего продления. Об этом сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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