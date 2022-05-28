СМИ: Греция и Кипр не поддерживают ускоренный порядок вступления Украины в ЕС

По данным портала, Афины настаивают на соблюдении всех процедур, предусмотренных описывающей порядок вступления нового государства в сообщество статьей 49 Договора о ЕС. При этом Греция настаивает на приоритетности вступления в Евросоюз государств Западных Балкан.

Кипр также выступает за соблюдение для Украины обычного порядка присоединения к ЕС и призывает учитывать интересы западнобалканских стран. Источник в кипрском правительстве считает, что процесс вступления Украины «будет долгим».

