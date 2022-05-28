СМИ: Греция и Кипр не поддерживают ускоренный порядок вступления Украины в ЕС
Греция и Кипр выступают против ускоренного порядка вступления Украины в Евросоюз. Об этом пишет Euractiv со ссылкой на источники.
По данным портала, Афины настаивают на соблюдении всех процедур, предусмотренных описывающей порядок вступления нового государства в сообщество статьей 49 Договора о ЕС. При этом Греция настаивает на приоритетности вступления в Евросоюз государств Западных Балкан.
Кипр также выступает за соблюдение для Украины обычного порядка присоединения к ЕС и призывает учитывать интересы западнобалканских стран. Источник в кипрском правительстве считает, что процесс вступления Украины «будет долгим».
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
18,3 млн+4 619 / сут.
Умерли
379 тыс.+84 / сут.
Выздоровели
17,7 млн+6 064 / сут.
- СМИ: В США одобрили отправку Украине систем залпового огня
- В ООН заявили об угрозе голода для 218 млн человек из-за ситуации на Украине
- СМИ: Греция и Кипр не поддерживают ускоренный порядок вступления Украины в ЕС
- Трамп призвал защитить детей в США после массовой стрельбы в школе
- Депутат Рады: Порошенко не пропустили на границе при попытке выехать в Польшу
- Минобороны: «Правый сектор» призывает к геноциду русскоязычных и греков в ДНР
- Заключительные испытания станции «Луна-25» начались в России
- Украина призвала Германию остановить работу «Северного потока-1»
- СМИ: Республиканцы планируют объявить импичмент Байдену
- Кипр отменяет необходимость ПЦР-тестов при въезде в страну
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru