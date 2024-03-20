СМИ: Госдеп заблокировал заявление G7 с осуждением выборов в России

Издание отмечает, что в ходе саммита G7 Блинкен, участвовавший во встрече в формате видеоконференции, дал понять, что Соединенные Штаты не намерены предоставлять дальнейших комментариев. В свою очередь, помощник американского президента по нацбезопасности Джейк Салливан раскритиковал голосование, но подчеркнул, что Владимир Путин является избранным президентом России, «такова реальность».

По данным La Repubblica, решение Госдепа о блокировке заявления «застало всех врасплох».

Ранее заместитель официального представителя Госдепа Ведант Пател заявил, что Штаты не планируют поздравлять Владимира Путина с победой на президентских выборах, напоминает RT.

