СМИ: Госдеп заблокировал заявление G7 с осуждением выборов в России
Госсекретарь США Энтони Блинкен заблокировал текст заявления стран Группы семи с осуждением президентских выборов в России. Об этом пишет La Repubblica со ссылкой на источники.
Издание отмечает, что в ходе саммита G7 Блинкен, участвовавший во встрече в формате видеоконференции, дал понять, что Соединенные Штаты не намерены предоставлять дальнейших комментариев. В свою очередь, помощник американского президента по нацбезопасности Джейк Салливан раскритиковал голосование, но подчеркнул, что Владимир Путин является избранным президентом России, «такова реальность».
По данным La Repubblica, решение Госдепа о блокировке заявления «застало всех врасплох».
Ранее заместитель официального представителя Госдепа Ведант Пател заявил, что Штаты не планируют поздравлять Владимира Путина с победой на президентских выборах, напоминает RT.
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