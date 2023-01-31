СМИ: Госдеп счел блокирование инспекций со стороны России нарушением ДСНВ

Блокирование инспекций дислокации ядерных вооружений со стороны России является нарушением Договора о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ), сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на доклад Госдепа США.

В ведомстве отметили, что сохраняется возможность начать соблюдать договор повторно. Сообщается также, что Вашингтон открыт к конструктивному взаимодействию с Россией для полной имплементации ДСНВ-3.

Рябков заявил, что США приостановили диалог с Россией без объяснения причин

При этом ранее замглавы МИД России Сергей Рябков» назвал странными требования Вашингтона к Москве возобновить инспекции по Договору о сокращении стратегических наступательных вооружений после попыток Киева ударить по российским объектам дальней авиации.

Со своей стороны, посол РФ в Соединенных Штатах Анатолий Антонов заявил, что увязка Вашингтоном переговоров по Договору по сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений с возобновлением инспекций ядерного оружия неправомерна, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Ядерное ОружиеДоговорСША
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