СМИ: Госдеп счел блокирование инспекций со стороны России нарушением ДСНВ

При этом ранее замглавы МИД России Сергей Рябков» назвал странными требования Вашингтона к Москве возобновить инспекции по Договору о сокращении стратегических наступательных вооружений после попыток Киева ударить по российским объектам дальней авиации.

Со своей стороны, посол РФ в Соединенных Штатах Анатолий Антонов заявил, что увязка Вашингтоном переговоров по Договору по сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений с возобновлением инспекций ядерного оружия неправомерна, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

