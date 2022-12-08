Рябков заявил, что США приостановили диалог с Россией без объяснения причин

Власти Соединенных Штатов приостановил диалог с Россией по стратегической стабильности без внятного объяснения причин, сообщают «Известия» со ссылкой на заместителя главы Министерства иностранных дел РФ Сергея Рябкова.

Рябков: У России и США нет диалога по украинской теме

«Что касается более широкого диалога по стратегической стабильности, он приостановлен американцами без внятного объяснения причин», — заявил дипломат.

Ранее Рябков заявил, что Россия решила перенести заседание двусторонней консультативной комиссии по Договору по сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) из-за США.

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ФОТО: РИА Новости // Михаил Воскресенский
ТЕГИ:СШАМИД РФСергей Рябков
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