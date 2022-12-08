Рябков заявил, что США приостановили диалог с Россией без объяснения причин
Власти Соединенных Штатов приостановил диалог с Россией по стратегической стабильности без внятного объяснения причин, сообщают «Известия» со ссылкой на заместителя главы Министерства иностранных дел РФ Сергея Рябкова.
«Что касается более широкого диалога по стратегической стабильности, он приостановлен американцами без внятного объяснения причин», — заявил дипломат.
Ранее Рябков заявил, что Россия решила перенести заседание двусторонней консультативной комиссии по Договору по сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) из-за США.
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