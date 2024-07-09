Госдеп сообщил о контактах США с Индией после визита премьера Моди в Россию

В последние сутки США поддерживали связь с Индией в свете визита премьер-министра Нарендры Моди в Россию, сообщил в ходе брифинга официальный представитель госдепартамента Мэттью Миллер.

При этом Миллер отказался раскрывать подробности этих контактов. Он также отметил, что в Вашингтоне обеспокоены развитием российско-индийских отношений и передали эти опасения Нью-Дели в закрытом формате.

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8 июля в Ново-Огарево состоялась неформальная встреча лидеров двух стран. На следующий день, 9 июля, Путин и Моди провели переговоры в Большом Кремлевском дворце.

Во время своего выступления Моди подчеркнул прочные связи с Россией и лично с Путиным, отметив, что за последние 25 лет он встречался с российским президентом 17 раз, передает «Радиоточка НСН».


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ФОТО: РИА Новости / Сергей Бобылев
ТЕГИ:ИндияСШАГосдеп США

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