Госдеп сообщил о контактах США с Индией после визита премьера Моди в Россию
В последние сутки США поддерживали связь с Индией в свете визита премьер-министра Нарендры Моди в Россию, сообщил в ходе брифинга официальный представитель госдепартамента Мэттью Миллер.
При этом Миллер отказался раскрывать подробности этих контактов. Он также отметил, что в Вашингтоне обеспокоены развитием российско-индийских отношений и передали эти опасения Нью-Дели в закрытом формате.
8 июля в Ново-Огарево состоялась неформальная встреча лидеров двух стран. На следующий день, 9 июля, Путин и Моди провели переговоры в Большом Кремлевском дворце.
Во время своего выступления Моди подчеркнул прочные связи с Россией и лично с Путиным, отметив, что за последние 25 лет он встречался с российским президентом 17 раз, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru