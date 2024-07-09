Госдеп сообщил о контактах США с Индией после визита премьера Моди в Россию

8 июля в Ново-Огарево состоялась неформальная встреча лидеров двух стран. На следующий день, 9 июля, Путин и Моди провели переговоры в Большом Кремлевском дворце.

Во время своего выступления Моди подчеркнул прочные связи с Россией и лично с Путиным, отметив, что за последние 25 лет он встречался с российским президентом 17 раз, передает «Радиоточка НСН».



