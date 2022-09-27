СМИ: госбанки Турции отказались от платежной системы «Мир»
Государственные банки Турции отказались от использования российской платежной системы «Мир». Об этом сообщили в эфире турецкого телеканала NTV, передает ТАСС.
Официального подтверждения об этом на данный момент нет.
Частные банки страны ранее отказались от использования «Мира».
Ранее в сентябре Управление по иностранным делам Министерства финансов США объявило, что оно поставило платежную систему «Мир» под наблюдение и готово ввести санкции против тех, кто способствует распространению использования российской платежной системы «Мир» за пределами России.
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