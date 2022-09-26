Банк в Таджикистане приостановил обслуживание карт «Мир»
Второй по величине банк Таджикистана - «Душанбе Сити» - приостановил обслуживание карт «Мир», сообщает AsiaPlus-Tajikistan.
В сообщении говорится, что из-за технических неполадок карты российской платёжной системы не обслуживаются в банкоматах и РОS-терминалах кредитной организации.
Отмечается, что неполадки возникли также в инфраструктуре ПС UZCARD и работы кобейджинговых карт UZCARD «Мир».
Ранее ряд банков Вьетнама и Казахстана приостановили приём карт российской платёжной системы «Мир», пишут «Известия».
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