Банк в Таджикистане приостановил обслуживание карт «Мир»

Второй по величине банк Таджикистана - «Душанбе Сити» - приостановил обслуживание карт «Мир», сообщает AsiaPlus-Tajikistan.

Узбекистан приостановил обслуживание карт «Мир» по техническим причинам

В сообщении говорится, что из-за технических неполадок карты российской платёжной системы не обслуживаются в банкоматах и РОS-терминалах кредитной организации.

Отмечается, что неполадки возникли также в инфраструктуре ПС UZCARD и работы кобейджинговых карт UZCARD «Мир».

Ранее ряд банков Вьетнама и Казахстана приостановили приём карт российской платёжной системы «Мир», пишут «Известия».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Платежные СистемыКарта МирТаджикистан
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