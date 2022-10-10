СМИ: Главу ведомства по кибербезопасности Германии заподозрили в связях с Россией

Министр внутренних дел Германии Нэнси Фезер планирует отстранить президента Федерального ведомства по безопасности в сфере информационной техники Арне Шенбома из-за контактах с ассоциацией, которая, возможно, причастная к российским спецслужбам, сообщает немецкая газета Bild.

Отмечается, что речь идет об ассоциации «Совет кибербезопасности Германии».

Меркель: прочный мир в Европе возможен только при участии РФ

Также сообщается, что на фоне этого совместная конференция Фезер и Шенбома, которая была запланирована на 13 октября, отменена, проводится расследование.

Ранее глава МИД Германии Анналена Бербок заявила, что серьезно воспринимает слова президента Путина о готовности использовать «любые средства для защиты», передает Telegram-каналом «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости/Николай Филяков
ТЕГИ:КибербезопасностьРоссияГермания
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры