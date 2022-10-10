СМИ: Главу ведомства по кибербезопасности Германии заподозрили в связях с Россией
Министр внутренних дел Германии Нэнси Фезер планирует отстранить президента Федерального ведомства по безопасности в сфере информационной техники Арне Шенбома из-за контактах с ассоциацией, которая, возможно, причастная к российским спецслужбам, сообщает немецкая газета Bild.
Отмечается, что речь идет об ассоциации «Совет кибербезопасности Германии».
Также сообщается, что на фоне этого совместная конференция Фезер и Шенбома, которая была запланирована на 13 октября, отменена, проводится расследование.
Ранее глава МИД Германии Анналена Бербок заявила, что серьезно воспринимает слова президента Путина о готовности использовать «любые средства для защиты», передает Telegram-каналом «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru