СМИ: Главу ведомства по кибербезопасности Германии заподозрили в связях с Россией

Также сообщается, что на фоне этого совместная конференция Фезер и Шенбома, которая была запланирована на 13 октября, отменена, проводится расследование.

Ранее глава МИД Германии Анналена Бербок заявила, что серьезно воспринимает слова президента Путина о готовности использовать «любые средства для защиты», передает Telegram-каналом «Радиоточка НСН».

