СМИ: Главные энергетические компании готовы вернуться в РФ после отмены санкций

Так, генеральный директор Gunvor Торбьорн Торнквист и глава Mercuria Energy подтвердили, что хотят вернуться на рынок РФ. Однако агентство отмечает, что у многих компаний все еще есть опасения относительно возможности реализации такой идеи в ближайшем будущем.

При этом Bloomberg отмечает, что ситуация на рынке пока еще напряженная. В том время, как некоторые трейдеры рассматривают возможность полного возвращения в РФ, остальные ждут ясных сигналов о будущем российской экономики и ее отношений с другими странами.

Ранее Кремль по итогам переговоров соглашения российско-американских консультаций в Эр-Рияде заявил, что задействованные в сельскохозяйственном экспорте российские банки должны быть снова подключены к SWIFT, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».



