СМИ: Главные энергетические компании готовы вернуться в РФ после отмены санкций
Ведущие мировые энергетические трейдеры, например, Gunvor и Mercuria Energy, заявили, что готовы возобновить свою деятельность в России при условии полного снятия международных санкций, пишет Bloomberg.
Подобное заявление сделано в контексте растущей заинтересованности компаний в российском рынке, несмотря на действующие ограничения.
Так, генеральный директор Gunvor Торбьорн Торнквист и глава Mercuria Energy подтвердили, что хотят вернуться на рынок РФ. Однако агентство отмечает, что у многих компаний все еще есть опасения относительно возможности реализации такой идеи в ближайшем будущем.
При этом Bloomberg отмечает, что ситуация на рынке пока еще напряженная. В том время, как некоторые трейдеры рассматривают возможность полного возвращения в РФ, остальные ждут ясных сигналов о будущем российской экономики и ее отношений с другими странами.
Ранее Кремль по итогам переговоров соглашения российско-американских консультаций в Эр-Рияде заявил, что задействованные в сельскохозяйственном экспорте российские банки должны быть снова подключены к SWIFT, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru