CBS: Дмитриев может встретиться со спецпосланником Трампа Уиткоффом уже 2 апреля

Дмитриев занимает должность специального представителя президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами. Ранее сегодня представитель Кремля Дмитрий Песков подтвердил возможность визита главы РФПИ в США, однако отказался назвать конкретные сроки и детали.

По словам Пескова, Москва продолжает общение с Вашингтоном «по разным каналам». В феврале Дмитриев посетил Эр-Рияд в ходе переговоров российской и американской делегаций. Как отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН», именно после этого визита президент РФ Владимир Путин назначил его своим спецпредставителем.

