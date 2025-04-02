CBS: Дмитриев может встретиться со спецпосланником Трампа Уиткоффом уже 2 апреля
Встреча руководителя Российского фонда прямых инвестиций Кирилла Дмитриева со спецпосланником президента США Стива Уиткоффа может состоятся уже 2 апреля в Белом доме. Это утверждает журналист CBS News Сара Кук, ссылаясь на два осведомленных источника.
Дмитриев занимает должность специального представителя президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами. Ранее сегодня представитель Кремля Дмитрий Песков подтвердил возможность визита главы РФПИ в США, однако отказался назвать конкретные сроки и детали.
По словам Пескова, Москва продолжает общение с Вашингтоном «по разным каналам». В феврале Дмитриев посетил Эр-Рияд в ходе переговоров российской и американской делегаций. Как отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН», именно после этого визита президент РФ Владимир Путин назначил его своим спецпредставителем.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru