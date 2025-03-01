СМИ: Глава Пентагона приказал остановить кибердеятельность против России
Министр обороны США Пит Хегсет поручил американскому Киберкомандованию прекратить деятельность против России. Об этом сообщает издание Record, ссылаясь на источники.
Соответствующий приказ получил генерал Тимоти Хо. Он довел указание до сведения руководителей командования. Ведомство анализирует последствия решения шефа Пентагона.
«Командование начало составлять оценку рисков... в которой указаны остановленные операции и возможные угрозы, исходящие от России», — отмечается в материале.
По данным источников, происходящее говорит о стремлении американской стороны нормализовать отношения с Москвой.
Ранее Пит Хегсет заявлял, что от РФ не требуется уступок для начала переговоров по урегулированию ситуации в Украине.
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