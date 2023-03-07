СМИ: Глава Пентагона прибыл с необъявленным визитом в Ирак

Министр обороны Соединенных Штатов Ллойд Остин приехал с необъявленным визитом в Ирак. Об этом сообщило агентство Reuters.

Лавров сообщил о подготовке встречи Путина с премьером Ирака

Отмечается, что Вашингтон заинтересован в партнерстве с правительством Ирака.

Ранее экс-министр обороны ДНР Игорь Стрелков в разговоре с НСН сравнил действия США на Украине с Ираком. По его словам, нельзя говорить о том, что Соединенные Штаты не умеют воевать, «особенно чужими руками».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ИракСША
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