СМИ: Глава Пентагона Остин прибыл в Киев с необъявленным визитом
21 октября 202408:55
Шеф Пентагона Ллойд Остин приехал на Украину с необъявленным ранее визитом, сообщило издание Wall Street Journal.
В материале уточняется, что он намерен встретиться с главой Украины Владимиром Зеленским и министром обороны страны Рустемом Умеровым.
На встрече планируется обсудить способы поддержки украинской армии перед растущим числом вызовов в преддверии выборов в США.
Ранее Зеленский заявил, что премьер-министр Словакии Роберт Фицо должен помогать Украине, иначе ему придётся столкнуться с президентом России Владимиром Путиным, передает RT.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- СМИ: В России предложили лицензировать продажи сигарет
- Умер актер из сериала «Нюхач» Николай Седнев
- СМИ: Глава Пентагона Остин прибыл в Киев с необъявленным визитом
- На 79-м км МКАД столкнулись четыре автомобиля
- СМИ: В России проведут реформу административного делопроизводства
- СМИ: Срок расследования дела о торговле детьми продлили еще на три месяца
- СМИ: Морепродукты подорожают на 20%
- Белоруска Соболенко стала первой ракеткой мира
- Симоньян: ВС РФ не бьют по Верховной раде из-за ее культурной значимости
- Ученые предупредили о стремительном падении эффективности антибиотиков
15 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru