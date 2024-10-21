СМИ: Глава Пентагона Остин прибыл в Киев с необъявленным визитом

Шеф Пентагона Ллойд Остин приехал на Украину с необъявленным ранее визитом, сообщило издание Wall Street Journal.

В материале уточняется, что он намерен встретиться с главой Украины Владимиром Зеленским и министром обороны страны Рустемом Умеровым.

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На встрече планируется обсудить способы поддержки украинской армии перед растущим числом вызовов в преддверии выборов в США.

Ранее Зеленский заявил, что премьер-министр Словакии Роберт Фицо должен помогать Украине, иначе ему придётся столкнуться с президентом России Владимиром Путиным, передает RT.

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ФОТО: www.defense.gov / Chad McNeeley, DO
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