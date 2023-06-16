СМИ: Глава ОАЭ не примет участие в пленарном заседании ПМЭФ

Президент Объединенных Арабских Эмиратов шейх Мухаммед бен Заид Аль Нахайян не примет участие в пленарном заседании Петербургского международного экономического форума. Об этом сообщает «Интерфакс».

Песков рассказал о будущем выступлении Путина на ПМЭФ

Мероприятие пройдет 16 июня. Модератором пленарного заседания станет политолог Дмитрий Саймс. Президент РФ Владимир Путин выступит на сессии с объемной речью.

Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщил, что в пятницу Путин вместе с президентом ОАЭ осмотрит павильон страны на ПМЭФ. Кроме того, главы государств проведут переговоры тет-а-тет.

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ФОТО: РИА Новости / Павел Бедняков
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