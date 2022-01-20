Премьер Венгрии посетит Россию

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан 1 февраля посетит Россию. Об этом рассказал министр иностранных дел страны Петер Сийярто в интервью ТАСС.

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В конце 2021 года Сийярто сообщал, что Орбан намерен в начале февраля встретиться с президентом России Владимиром Путиным.

«Дата встречи - 1 февраля», — заявил глава МИД.

Кроме того, Сийярто рассказал, что Венгрия довольна сотрудничеством с Россией в энергетике, пишет RT. Как отметил министр, РФ всегда вовремя выполняет все договоренности.

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ФОТО: flickr/European People's Party
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