Премьер Венгрии посетит Россию
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан 1 февраля посетит Россию. Об этом рассказал министр иностранных дел страны Петер Сийярто в интервью ТАСС.
В конце 2021 года Сийярто сообщал, что Орбан намерен в начале февраля встретиться с президентом России Владимиром Путиным.
«Дата встречи - 1 февраля», — заявил глава МИД.
Кроме того, Сийярто рассказал, что Венгрия довольна сотрудничеством с Россией в энергетике, пишет RT. Как отметил министр, РФ всегда вовремя выполняет все договоренности.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
10,9 млн+33 899 / сут.
Умерли
323 тыс.+698 / сут.
Выздоровели
9,9 млн+22 920 / сут.
- В России резко выросли продажи масок, антисептиков и экспресс-тестов на COVID-19
- Володин: закон об индексации пенсий могут принять в окончательном чтении в четверг
- Премьер Венгрии посетит Россию
- Парламент Чехии призвал правительство пересмотреть отношения с Россией
- Эксперт предрек исчезновение пластиковых кредитных карт в России
- Все больницы в России предложили снабдить бесплатным Wi-Fi для пациентов
- МВД передумало возвращать штрафы за превышение средней скорости
- Вильфанд предупредил об аномальном потеплении во всех российских регионах
- В США пригрозили России «скорым и жестким ответом» при обострении на Украине
- Стоимость российской нефти Urals впервые с 2014 года превысила $90 за баррель
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru