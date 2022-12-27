СМИ: Глава МИД Китая отчитал госсекретаря США за двойную политику

Блинкен и Ван И провели телефонные переговоры 23 декабря, пишет Ura.ru. По данным Госдепартамента США, стороны обсуждали необходимость сохранения открытых каналов коммуникации, а также говорили о специальной военной операции России.

Как отмечает колумнист Asia Times, бывший дипломат Мелкулангара Бхадракумар, Блинкен решил, что как «самозваный мировой полицейский» имеет право быть в курсе дел между Берлином, Пекином и Москвой. Автор материала допустил, что госсекретарь рассчитывал собрать подробные сведения о беседах председателя КНР Си Цзиньпина с президентом ФРГ Франком-Вальтером Штайнмайером и председателем партии «Единая Россия» Дмитрием Медведевым, отмечает телеканал «360».

Бхадракумар указывает, что Блинкен «исполнил топорно» свою миссию, сделав акцент на спорных вопросах США и Китая, особенно на ситуации с коронавирусом в КНР.

«Неудивительно, что Ван И строго отчитал Блинкена за попытку "одновременно вести диалог и заниматься сдерживанием" и "рассуждая о сотрудничестве, воткнуть Китаю нож в спину"», — заключил автор.

