СМИ: Глава ФАС может стать помощником Мишустина

Глава Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Игорь Артемьев может стать помощником премьер-министра Михаила Мишустина. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник.

СМИ: Артемьев поменяет пост главы ФАС на новую «статусную» должность

Ранее РБК со ссылкой на источники сообщило о том, что возглавлявший ФАС 16 лет Игорь Артемьев покинет свой пост в ближайшее время. По данным издания, его место могут занять вице-губернатор Санкт-Петербурга Максим Шаскольский или глава управления ФАС по Петербургу Вадим Владимиров.



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Фото: fas.gov.ru
ТЕГИ:ФАС
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