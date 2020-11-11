СМИ: Глава ФАС может стать помощником Мишустина
11 ноября 202011:47
Глава Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Игорь Артемьев может стать помощником премьер-министра Михаила Мишустина. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник.
Ранее РБК со ссылкой на источники сообщило о том, что возглавлявший ФАС 16 лет Игорь Артемьев покинет свой пост в ближайшее время. По данным издания, его место могут занять вице-губернатор Санкт-Петербурга Максим Шаскольский или глава управления ФАС по Петербургу Вадим Владимиров.
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11 ноября 2020
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru