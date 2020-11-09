СМИ: Артемьев поменяет пост главы ФАС на новую «статусную» должность
Руководитель Федеральной антимонопольной службы Игорь Артемьев может в ближайшее время покинуть свой пост, который занимает уже больше 16 лет. Об этом стало известно РБК от источника в кабинете министров РФ. Информацию также подтвердил источник в центральном аппарате ФАС.
Как рассказали источники, о предстоящем уходе Артемьева уже объявили коллективу ведомства. Среди кандидатов на освобождающуюся должность называют вице-губернатора Санкт-Петербурга Максима Шаскольского и руководителя управления ФАС по северной столице Вадима Владимирова.
По данным СМИ Игорю Артемьеву предложат занять другой «статусный» пост. Новая должность пока не конкретизируется.
Артемьев был назначен главой ФАС с момента её создания в марте 2004 года после ликвидации антимонопольного комитета. Как отмечает РИА ФАН, с тех пор было принято 4 антимонопольных пакета законов и подготовлен пятый блок инициатив.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru