СМИ: Глава Евросовета Мишель отверг мирные предложения Орбана по Украине
Глава Евросовета Шарль Мишель отверг мирные предложения премьер-министра Венгрии Виктора Орбана по Украине. Об этом сообщает Reuters.
Агентство ссылается на ответное письмо венгерскому политику, в котором Мишель указал, что «переговоры по Украине не могут проводиться без Украины».
Также глава Евросовета указал, что наращивание поставок вооружений Киеву, «не является политикой войны». Кроме того, он указал, что Евросоюз настаивает на том, что Россия должна вывести свои войска с Украины.
Ранее в европейских СМИ появилась информация, что Обран в своем письме к Мишелю призвал возобновить дипломатические отношения с Россией и начать переговоры с Китаем о проведении мирной конференции для урегулирования конфликта на Украине, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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