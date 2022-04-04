СМИ: Германия вышлет до 100 российских дипломатов
Германия на этой неделе примет решение о высылке около сотни российских дипломатов. Об этом пишет газета Bild, ссылаясь на источники.
По данным издания, канцлер Германии Олаф Шольц поручил проработать этот вопрос.
О возможной высылке дипломатов РФ ранее сообщала газета Süddeutsche Zeitung. По ее данным, германское правительство считает этот шаг необходимым и рациональным. В частности, в Берлине объясняют необходимость высылки сотрудников дипкорпуса России подозрениями в ведении нелегальной разведывательной деятельности и работе на российские спецслужбы, пишут Известия.
Отмечается, что окончательное решение о высылке сотрудников российского диппредставительства примет канцелярия. Затем его должны согласовать министерства иностранных и внутренних дел ФРГ, пишет Газета.ру.
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