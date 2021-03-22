СМИ: Генпрокуратура РФ сменит Минюст в структуре представителей в ЕСПЧ

Президент РФ Владимир Путин одобрил предложение генпрокурора Игоря Краснова передать ведомству представительские функции в Европейском суде по правам человека. Об этом пишет РБК.

Сейчас функции представителя России в ЕСПЧ выполняет заместитель министра юстиции Михаил Гальперин. По словам генпрокурора, поправки в Конституцию повысили статус прокуратуры, а ее место в системе координат Совета Европы по-прежнему высоко, несмотря на обостренные отношения России и ЕС.

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По словам Краснова, сочетание полномочий прокурора и представителя интересов России в ЕСПЧ позволяет «вмешиваться и устранять нарушение прав гражданина на всех этапах рассмотрения жалоб против России».



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ФОТО: Заседание ЕСПЧ. Фото с сайта politpuzzle.ru
ТЕГИ:Минюст РФГенпрокуратура РфРоссияЕСПЧ
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