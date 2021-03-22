СМИ: Генпрокуратура РФ сменит Минюст в структуре представителей в ЕСПЧ

Президент РФ Владимир Путин одобрил предложение генпрокурора Игоря Краснова передать ведомству представительские функции в Европейском суде по правам человека. Об этом пишет РБК.

Сейчас функции представителя России в ЕСПЧ выполняет заместитель министра юстиции Михаил Гальперин. По словам генпрокурора, поправки в Конституцию повысили статус прокуратуры, а ее место в системе координат Совета Европы по-прежнему высоко, несмотря на обостренные отношения России и ЕС.