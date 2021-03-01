ЕСПЧ рассмотрит просьбу Минюста РФ отменить обеспечительные меры по Навальному

Ранее Минюст направил в ЕСПЧ официальное заявление о пересмотре решения в отношении Навального согласно правилу 39 регламента об обеспечительных мерах, применяемых, если суд считает, что заявителю грозит опасность. Также Минюст в своем заявлении указывает, что поданная адвокатами жалоба, в рамках которой запрашивались обеспечительные меры, неприемлема в соответствии со ст. 35 Конвенции о защите прав человека и основных свобод.

ЕСПЧ 17 февраля потребовал немедленного освобождения Навального, напоминают Известия. В свою очередь, в Минюсте заявили, что не смогут сделать этого, поскольку освобождение политика станет беспрецедентным вмешательством в работу российской судебной системы, указывает РИА ФАН.

Навального задержали 17 января во возвращении в РФ из Германии и арестовали из-за нарушений условий испытательного срока по делу «Ив Роше». Позже суд заменил условный срок Навального на реальный, приговорив политика к 3,5 года заключения.

