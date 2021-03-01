ЕСПЧ рассмотрит просьбу Минюста РФ отменить обеспечительные меры по Навальному

Европейский суд по делам человека (ЕСПЧ) принял к рассмотрению заявление российского Минюста с просьбой отменить обеспечительные меры по ситуации с оппозиционером Алексеем Навальным. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на заместителя министра юстиции РФ Михаила Гальперина.

ЕСПЧ получил письмо от Минюста РФ с запросом о пересмотре решения по Навальному

Ранее Минюст направил в ЕСПЧ официальное заявление о пересмотре решения в отношении Навального согласно правилу 39 регламента об обеспечительных мерах, применяемых, если суд считает, что заявителю грозит опасность. Также Минюст в своем заявлении указывает, что поданная адвокатами жалоба, в рамках которой запрашивались обеспечительные меры, неприемлема в соответствии со ст. 35 Конвенции о защите прав человека и основных свобод.

ЕСПЧ 17 февраля потребовал немедленного освобождения Навального, напоминают Известия. В свою очередь, в Минюсте заявили, что не смогут сделать этого, поскольку освобождение политика станет беспрецедентным вмешательством в работу российской судебной системы, указывает РИА ФАН.

Навального задержали 17 января во возвращении в РФ из Германии и арестовали из-за нарушений условий испытательного срока по делу «Ив Роше». Позже суд заменил условный срок Навального на реальный, приговорив политика к 3,5 года заключения.

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ФОТО: mos-gorsud.ru
ТЕГИ:Алексей НавальныйЕСПЧМинюст РФ
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