Путин и Лула да Силва обсудили украинский конфликт и сотрудничество в БРИКС
Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с лидером Бразилии Луисом Инасиу Лулой да Силвой, в ходе которого обсудил урегулирование конфликта на Украине. Как сообщили в пресс-службе Кремля, инициатором беседы выступила бразильская сторона.
Лидеры подтвердили намерение развивать стратегическое партнерство в политической и экономической сферах, а также договорились поддерживать общие позиции в рамках БРИКС, где в 2025 году председательство перейдет от России к Бразилии.
Кроме того, президенты обменялись мнениями о международной обстановке после прихода к власти в США Дональда Трампа.
Ранее Бразилия неоднократно заявляла о готовности выступить посредником в урегулировании украинского кризиса, отвергнув возможность поставок оружия Киеву. Лула да Силва подчеркивал, что страна выступает за дипломатическое решение конфликта, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru