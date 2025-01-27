Путин и Лула да Силва обсудили украинский конфликт и сотрудничество в БРИКС

Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с лидером Бразилии Луисом Инасиу Лулой да Силвой, в ходе которого обсудил урегулирование конфликта на Украине. Как сообщили в пресс-службе Кремля, инициатором беседы выступила бразильская сторона.

Лидеры подтвердили намерение развивать стратегическое партнерство в политической и экономической сферах, а также договорились поддерживать общие позиции в рамках БРИКС, где в 2025 году председательство перейдет от России к Бразилии.