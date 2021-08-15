СМИ: Гани начал переговоры со спецпредставителем США и НАТО

Президент Афганистана Ашраф Гани в связи с наступлением сил движения «Талибан» (запрещенной в России террористической организации) на столицу страны Кабул начал экстренные переговоры со спецпредставителем США по Афганистану Залмаем Халилзадом, а также представителями НАТО.

«Талибан»* и Кабул: Взять или отстать?

Об этом без подробностей о ходе переговоров информирует издание The Guardian.

Напомним, боевики движения «Талибан» (*запрещенная в России террористическая организация) прибыли в президентский дворец в Кабуле. Их цель – провести переговоры с кабмином о передаче власти, сообщает телеканал «Аль-Арабия» со ссылкой на источники.

Ранее исполняющий обязанности министра внутренних дел Афганистана Абдул Саттар Мирзаквал заявил, что Кабул штурмовать не придется - смена власти пройдет мирно.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:НАТОСШАТалибанКабулАфганистан
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