СМИ: Гани начал переговоры со спецпредставителем США и НАТО

Об этом без подробностей о ходе переговоров информирует издание The Guardian.

Напомним, боевики движения «Талибан» (*запрещенная в России террористическая организация) прибыли в президентский дворец в Кабуле. Их цель – провести переговоры с кабмином о передаче власти, сообщает телеканал «Аль-Арабия» со ссылкой на источники.

Ранее исполняющий обязанности министра внутренних дел Афганистана Абдул Саттар Мирзаквал заявил, что Кабул штурмовать не придется - смена власти пройдет мирно.

