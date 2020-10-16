The Guardian: ФСБ отравила Навального, чтобы выдавить из России

Отравление Алексея Навального могло быть организовано сотрудниками Второй службы ФСБ России. Такую версию выдвинула британская The Guardian со ссылкой на собственные неназванные источники.

Это подразделение Федеральной службы безопасности РФ отвечает за защиту конституционного строя и борьбу с терроризмом. При этом, как утверждают источники издания, ФСБ не ставило целью ликвидировать оппозиционера.

The Guardian утверждает, что задача состояла в «недвусмысленном предупреждении» Навального с целью заставить его покинуть Россию. Такой вывод якобы сделали спецслужбы Великобритании, Германии и Франции.

Сам Навальный ранее обвинил в покушении на себя президента РФ Владимира Путина, отмечают argumenti.ru. В Москве назвали это заявление абсурдным.

Накануне Евросоюз опубликовал персональный санкционный список по делу Навального. Под ограничения, в частности, попали директор ФСБ Александр Бортников и первый заместитель руководи теля администрации президента РФ Сергей Кириенко.

Глава МИДа РФ Сергей Лавров отвергает все обвинения в адрес Москвы, он выразил уверенность, что в данном вопросе заметна рука Вашингтона.

