СМИ: ФРГ может выделить США €1 млрд в обмен на снятие санкций с «Северного потока-2»

По данным собеседника агентства, вариант выделения немецкими властями денежных средств в обмен на снятие санкций с газопровода может стать одним из «вероятных, прагматичных и правильных сценариев».

Ранее министр окружающей среды Германии Свенья Шульце опровергла данные о сделке ФРГ и США по «Северному потоку-2», по условиям которой Германия выделит 1 млрд евро для строительства двух терминалов СПГ на своей территории, а США откажутся от противодействия реализации проекта.

