СМИ: ФРГ может выделить США €1 млрд в обмен на снятие санкций с «Северного потока-2»

США и Германия в ходе переговоров о снятии санкций с проекта газопровода «Северный поток-2», в частности, обсуждают план Минфина ФРГ по выделению 1 млрд евро на американские терминалы сжиженного природного газа (СПГ). Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на знакомый с ходом переговоров источник.

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По данным собеседника агентства, вариант выделения немецкими властями денежных средств в обмен на снятие санкций с газопровода может стать одним из «вероятных, прагматичных и правильных сценариев».

Ранее министр окружающей среды Германии Свенья Шульце опровергла данные о сделке ФРГ и США по «Северному потоку-2», по условиям которой Германия выделит 1 млрд евро для строительства двух терминалов СПГ на своей территории, а США откажутся от противодействия реализации проекта.

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ФОТО: РИА Новости/Алексей Витвицкий
ТЕГИ:Санкции СШАПереговорыСШАГерманияСеверный Поток-2
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