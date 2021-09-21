СМИ: фракцию ЕР в Госдуме может возглавить Владимир Васильев

При этом действующий глава фракции в Госдуме Сергей Неверов может получить повышение. По данным агентства, Неверов будет предложен депутатами на другую должность.

Партия «Единая Россия» выиграла на выборах в Госдуму по партийным спискам. По итогам обработки 100% протоколов партия получила 49,82 процента голосов.

Председатель ЦИК РФ Элла Памфилова заявила, что в Госдуму по итогам выборов проходят пять партий.

