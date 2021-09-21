СМИ: фракцию ЕР в Госдуме может возглавить Владимир Васильев
Врио секретаря генерального совета партии «Единая Россия» Владимир Васильев может возглавить фракцию в Госдуме нового, восьмого созыва. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на собственный источник.
При этом действующий глава фракции в Госдуме Сергей Неверов может получить повышение. По данным агентства, Неверов будет предложен депутатами на другую должность.
Партия «Единая Россия» выиграла на выборах в Госдуму по партийным спискам. По итогам обработки 100% протоколов партия получила 49,82 процента голосов.
Председатель ЦИК РФ Элла Памфилова заявила, что в Госдуму по итогам выборов проходят пять партий.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru