СМИ: Финляндия закроет погранпереходы с Россией 16 ноября
Власти Финляндии намерены закрыть пункты пропуска на границе с Россией в четверг, 16 ноября, сообщила со ссылкой на источники газета Helsingin Sanomat.
По информации издания, Хельсинки решил пойти на закрытие погранпереходов для обеспечения национальной безопасности. Правительство страны начало обсуждение в среду. Окончательное решение перенесено на четверг.
Ранее Финляндия сообщала о прибытии на восточную границу около 60 человек без документов. Большинство из них являются выходцами с Ближнего Востока.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова выразила надежду, что Финляндия откажется от закрытия границы с РФ, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru