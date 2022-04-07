СМИ: Финляндия может войти в НАТО уже в конце апреля

Как ожидается, президент Саули Ниинистё и премьер-министр Санна Марин объявят о планах войти в НАТО в ходе парламентских дебатов.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг неоднократно отмечал, что государства-члены альянса готовы принять Финляндию в качестве члена Североатлантического альянса.

Ранее стало известно, что министры иностранных дел стран НАТО обсуждали вступление Швеции и Финляндии в Североатлантический альянс во время встречи в Брюсселе, проходившей 6 и 7 апреля.

