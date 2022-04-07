СМИ: Финляндия может войти в НАТО уже в конце апреля

Власти Финляндии готовятся подать заявку на членство в НАТО и войти в альянс в конце апреля. Об этом сообщает газета Iltalehti.

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Как ожидается, президент Саули Ниинистё и премьер-министр Санна Марин объявят о планах войти в НАТО в ходе парламентских дебатов.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг неоднократно отмечал, что государства-члены альянса готовы принять Финляндию в качестве члена Североатлантического альянса.

Ранее стало известно, что министры иностранных дел стран НАТО обсуждали вступление Швеции и Финляндии в Североатлантический альянс во время встречи в Брюсселе, проходившей 6 и 7 апреля.

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ТЕГИ:ФинляндияНАТО
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